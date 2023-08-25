Entregan Frontera paquetes escolares

FRONTERA COAH-. Ante el próximo regreso a clases y la situación económica que se tiene en la región, el Ayuntamiento de Frontera hizo la entrega de paquetes de útiles escolares a hijos de trabajadores de AHMSA así como a ciudadanos que requerían de este apoyo previo estudio socioeconómico.



Fue en la explanada de la presidencia municipal donde se llevó a cabo la entrega de paquetes para distintos niveles educativos, entre estos escolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, dichos paquetes incluían cuadernos, marcadores, mochilas, colores tijeras, plumas, borradores, corrector, sacapuntas, lápiz, lapicera, termos entre otros artículos.

Fueron un total de 700 paquetes los que se entregaron, no sin antes recibir la bendición del padre que pidió a Dios por un buen regreso a clases tanto para los estudiantes como para docentes y autoridades educativas.

“El principal apoyo es para hijos de obreros y personas vulnerables como los trabajadores del relleno sanitario, es importante mencionar que el municipio destinó un recurso de 300 mil pesos, es 100% municipal y gracias al ahorro que se ha tenido en la administración”, señaló la regidora.

Se tiene un gran margen para seguir apoyando a las personas, por eso mencionó que quien necesite del apoyo puede acercarse a hacer solicitud, talón de ficha, acta de nacimiento, comprobante, inscripción en algún plantel.