Entregan mañana Plaza Occidental

FRONTERA COAH-. Mañana se realizará la entrega oficial de la plaza de la colonia Occidental donde se realizó una inversión de 3 millones 400 mil pesos, ya que cuenta con las mejores condiciones para que los ciudadanos acudan en familia.

Lo anterior lo dio a conocer Roberto del Bosque; director de Obras Públicas, es mañana sábado 02 de septiembre, el director comentó que lo que se hizo fue remodelar todo y quedó con una mejor imagen.

Mencionó que se cambió el piso perimetral y central de la plaza, se rehabilitaron las bancas que ya existían y se asignaron más, además se cambió la cancha de basquetbol y se hizo una pista y se construyó un kiosco en la plaza.

El director comentó que esta es una de las colonias más concurridas de la ciudad y el sábado está por confirmarse la hora pero será la inauguración, quedará abierta para el público que ya podrá hacer uso de la plaza.

Dijo que el alcalde Roberto Piña se comprometió a reparar esta plaza y ya cumplió, pues es el punto de Frontera que cuenta con más gente durante la tarde noche por lo que los frotenresen necesitaban un lugar digno.