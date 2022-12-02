Entregan minisplit a Jardín de Niños

San Buenaventura, Coahuila. - El alcalde de San Buenaventura profesor Hugo Iván Lozano Sánchez encabezó la premiacion del concurso “Ponle nombre a la botarga” que el departamento de Servicios Primarios realizó como imagen de la recolección de basura.

Junto a autoridades municipales, papás y maestros se hizo la entrega de un minisplit al Jardín de niños Jaime Torres Bodet, Ganadores del concurso pues le pusieron nombre de botarga “Súper trash”

El profe Hugo Lozano acompañado de la regidora Blanca Selene Cuellar y el Director de Servicios Primarios Hugo Alberto Rodríguez agradecieron a todos los niños por participar en este concurso donde se premió con un minisplit, el cual será utilizado en el salón de Educación especial.

Además con motivo de desear felices fiestas decembrinas se les entregó a los 110 niños estudiantes del jardín una pelota que agradecieron con enorme sonrisa.

El concurso se hizo mediante la página oficial de Facebook “Gobierno Municipal de San Buenaventura”, dando like a la página, los alumnos escribieron Propuesta de Nombre en comentarios junto con el nombre del Jardín de Niños participante y el comentario que más likes obtuvo fue el ganador.