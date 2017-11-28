Entregan obra en la Luis Donaldo

Frontera.-Habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio, recibieron la mañana de ayer el beneficio que se generó mediante la pavimentación de la calle Benito Juárez por parte del Gobierno del Estado, obra que fue entregada por el alcalde electo en representación del gobernador Rubén Moreira Valdez.

Junto a Florencio Siller, estuvo la titular del Registro Público de la propiedad Karla Juaristi Alemán, para cortar el listón inaugural de la obra que se realizó en la calle señalada que dará beneficios directos a decenas de vecinos de ese sector, donde por años habían esperado a recibir la pavimentación.

Al respecto Florencio Siller detalló que el trabajo que se ha realizado por parte del Gobierno del Estado se sigue percibiendo con obras que están siendo entregadas en la recta final del mandato que encabeza Rubén Moreira.

Pero de igual forma señaló que a partir del primero de diciembre, los habitantes de frontera seguirán teniendo grandes beneficios con obras y todo lo necesario para el beneficio común en la administración que encabezará Miguel Riquelme.

Los vecinos del sector, agradecieron el trabajo de pavimentación que ayer les fue entregado y pidieron al alcalde electo, hicieran extensivo al gobernador el saludo y el agradecimiento por los beneficios que dejó para el municipio, ya que fueron muchos años de pedir que las calles de la colonia recibieran las mejoras que hoy tienen y que son de beneficio para sus familias.