Entregan Prepa del 8 de Enero

FRONTERA COAH-. Ya se hizo la entrega oficial de la preparatoria Ladislao Farías Campos extensión 8 de Enero en la que se realizó una inversión superior a los 12 millones de pesos, fue una ceremonia oficial, en la que estuvo presente Roberto Piña el impulsor de esta construcción así como empresarios de la ciudad que colaboraron en este importante proyecto que sin duda eleva la preparación educativa de los estudiantes.



Ayer se iniciaron las clases en dicha preparatoria pero antes se realizó una ceremonia cívica con la participación de la banda de guerra del 105 Batallón de Infantería, ahí estuvieron presentes, además del alcalde, autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila como Luis Carlos Talamantes; coordinador de la Unidad Norte, Luis Gutiérrez Flores; Oficial Mayor de la UAdeC y María Fernanda Ibarra; directora de la preparatoria.

En el lugar se hizo entrega de un reconocimiento al alcalde Roberto Piña por tener esa visión de gestionar e invertir para beneficio de la educación de los jóvenes y mejor que hacerlo de esta manera, impulsado la educación que les permita obtener mejores oportunidades de vida.

“Finalmente terminamos el proceso, nosotros hasta aquí llegamos, ya con el ejercicio de la tan escuchada prepa del 8 de Enero, en la próxima junta de cabildo la regidora Alma García hará la entrega en forma ante el cabildo, lo que fue la construcción, ejercicio, costos, gastos, participación de iniciativa privada y todo”, comentó el alcalde Roberto Piña.

El alcalde mencionó que la preparatoria costó mucho pero se logró gracias al apoyo de empresario, aun así dijo que no cuesta lo que va a valer, ya que el valor de esta instalación está en todos los jóvenes.

El alcalde agradeció a Salvador Hernández Vélez; rector de la UA de C, por todo el apoyo que les brindó, mencionó que harán otro proyecto, no solo la preparatoria, tienen pensado hacer un Bachillerato Industrial, es decir que esté más cercano a las empresas.