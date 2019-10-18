Entregan sementales subsidiados

CASTAÑOS, COAH.-Para apoyar a los productores ganaderos de la Región, se realizó la entrega de sementales subsidiados con el 50 por ciento, por medio del programa de Estatal de Mejoramiento Genético Bovino y el Gobierno Federal.

El evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación Ganadera estuvo presente el Secretario de Desarrollo Rural José Luis Flores Méndez, el Secretario del Ayuntamiento Alejandro Villarreal Sifuentes, Hipólito Quintero y productores de la región, quienes fueron beneficiados con este programa de entrega de sementales bovinos.

Entregan sementales bovinos a productores del municipio de Castaños.

El Secretario de Desarrollo Rural dijo ante los productores que el mejoramiento genético permite a los productores tener mejor ganado, lo que implica calidad y reconocimiento, como lo es el ganado denominado tipo Coahuila, que es uno de los más cotizados por su excelente calidad.

Dijo que se entregaron un total de 46 sementales, siendo el Estado de Coahuila el que cuenta con mejor ganado de todo el país, por lo que cada productor que fue beneficiado con este programa de mejoramiento genético, debió por sorteo elegir el semental que más le gustó.

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“Cada semental tiene un costo aproximado de 36 mil pesos, pero gracias al subsidio realizado por la federación a los productores, solo cubrieron la cantidad de 17 mil 665 pesos por cabeza o 20 mil pesos dependiendo la raza del animal”.

Es importante señalar que la convocatoria para este programa se realizó hacer varias semanas, por lo que los productores que fueron beneficiados, reunieron el recursos y acudieron a elegir al animal que les permita mejorar las razas, tamaños y costos de sus ganaderías.

Así mismo el secretario de Desarrollo Rural dijo que estos programas son muy importantes, pues los productores pueden darle un valor agregado a su ganado, por medio de la adquisición de sementales de raza Premium, lo que les genera mejores ventas al momento de que su ganado es de excelencia.

Estos proyectos benefician en mucho a los productores, esto por medio del mejoramiento genético, pues el ganado de Coahuila es de los mejores del país.

LÁSTIMA AL CAMPO REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO

Otro de los temas que abordó el Secretario durante esta entrega es la disminución del presupuesto para el área rural que anunció el Presidente de la República, ya que programas como concurrencia municipalizada, extencionismo, programa nacional de fertilizantes, sembrando vidas para siembra de árboles frutales y maderables además del programa nacional de fertilizantes llegarán en ceros en el presupuesto 2020.

“Son muchas las reducciones al presupuesto para el área rural, sabemos que juntos los gobiernos estatales, alcaldes y productores han podido sacar adelante algunos proyectos, pero son grandes reducciones al presupuesto para el campo las que se están realizando, afectado a más de 5 mil productores de la Región”.

Dijo que todos los productores están trabajando arduamente para sacar adelante la producción así como el sector ganadero, pero la federación está dejando morir el campo sin importar todos los recursos que acarrea el sector.

“El área rural da muchos beneficios económicos, supongamos que dentro del presupuesto para el campo se invierten 83 millones de pesos, gracias a las labores del campo se regresan más de 1000 millones, por lo que es injusto que se deje sin apoyo a los productores quienes están trabajando arduamente para que la siembra y la ganadería no mueran por la falta de recursos”.