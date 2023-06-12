Entregan tinacos y cisternas en Frontera

El Gobierno Municipal a través de su departamento de Bienestar Social hizo la sexta entrega del año de tinacos subsidiados por la Congregación Mariana Trinitaria.

Fue en la colonia Guadalupe Borja en donde se hizo el reparto de los equipos de almacenamiento de agua marca Rotoplas mediante el programa Mercadito en tu Colonia.

Más de 140 tinacos y cisternas se entregaron durante los dos últimos meses a igual número de familias del municipio de Frontera y solo el día viernes se otorgaron 30 más.

Para hacer frente a las temperaturas extremas decenas de familias están aprovechando los programas sociales principalmente de tinacos y equipos de aire acondicionado con los que logran tener un ahorro económico considerable.

La directora de Bienestar Social, Jazmín Davis Estrada hizo la invitación a la población a seguir aprovechando los programas mediante los cuales se ofrecen productos y artículos de calidad para mejorar su calidad de vida.