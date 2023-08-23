Entregarán mañana paquetes escolares

FRONTERA COAH.- Mañana será la entrega de los paquetes escolares en la presidencia municipal, los beneficiados presentaron documentación y se les practicó un estudio socioeconómico, lo anterior lo dio a conocer Jazmín Davis Estrada, dijo que la actual administración buscó la manera de brindar las herramientas necesarias a la ciudadanía y generar apoyos en este regreso a clases.

En esta ocasión es mediante el departamento de educación, se priorizó en las familias de Frontera que siguen perjudicados por el tema de AHMSA pero también buscan apoyar al público en general en situación de vulnerabilidad.

Se hará la entrega de estos paquetes escolares, se había programada para el miércoles pero por la situación climatológica se decidió no exponerse y arriesgarse por eso se reprogramó para el viernes 25 de agosto.

“Las personas que no son familias AHMSA tienen que presentar una serie de requisitos, la inscripción al nuevo periodo escolar, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y se realiza bajo estudio socioeconómico, la idea es brindar el apoyo a quien realmente lo necesita”, comentó la directora.

La entrega será en la plaza principal y reiteró que la gente que lo va recibir ya estuvo bajo un estudio socioeconómico, se tiene un padrón para los hijos de obreros de AHMSA que son aproximadamente 500 ya verificados y el resto de la población que recibirá será un alrededor de 300 paquetes de útiles escolares

Comentó que desde la semana pasada algunas personas se acercaron al departamento, ya cumplieron los requisitos y ya presentaron su documentación, los paquetes son para preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Lapicera, correctores, plumas, marcadores, correctores, plumas, tijeras, juegos de geometría, mochila y más útiles necesarios para este regreso a clases.