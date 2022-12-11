Envían a mujeres a la mastografía

San Buenaventura, Coahuila. El Ayuntamiento de San Buenaventura a través del DIF local trasladó mediante la Unidad móvil a mujeres y madres de familia al programa de mastografias que se realiza entre municipio y el hospital general Amparo Pape de Benavides.

Es el quinto mes que la Presidencia Municipal lleva a mujeres en edad de 40 a 69 años a su examen mediante el estudio de mastografia para prevención del cáncer de mama.

Así es como se concluye el registro de interesadas al examen por este año, reanudando el próximo mes de enero por lo que se invita a mujeres acercarse al DIF que dirige la maestra Lorena Del Valle para separar Cita.

Isidro Zuñiga coordinador del traslado en este programa informó que han trasladado aproximadamente a 50 personas, las primeras fue el mes de mayo cuando mujeres y madres de familia de los ejidos aprovecharon este beneficio para revisión de su salud.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez ha reforzado la campaña de prevención para concientizar a las familias de la importancia de la salud, con exámenes y mastografias es posible la atención temprana.