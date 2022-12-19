Es Coahuila, un ejemplo nacional

SALTILLO, COAH.- Coahuila es un ejemplo del manejo de la pandemia del COVID - 19, así lo afirmó José Narro Robles, Secretario de Salud Federal y Ex Rector de la Universidad Autónoma de México.

“Coahuila es un ejemplo a nivel nacional del manejo y compromiso del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís con la ciencia y el conocimiento, pero también el Secretario de Salud, Roberto Bernal, se aplicó para enfrentar la pandemia y aquí están los resultados de esa responsabilidad que ambos tuvieron”, expresó Narro Robles.

El ex Rector de la UNAM añadió que se sigue aprendiendo del COVID - 19, que es un virus que va a permanecer: “Va a mutar, quizá con más o menos letalidad, pero ahora sabemos que se puede prevenir y como protegernos de él; sin embargo, también hay que aprender a vivir con los contagios y seguir los protocolos de sanidad”.

De igual manera, José Narro Robles consideró que el uso de cubre bocas brinda una mayor protección al contagio y debe continuar utilizándose en espacios cerrados: “La obligatoriedad depende de la entidad federativa y de la situación epidemiológica que viven, pero definitivamente es una de las medidas más importantes para evitar el contagio”.