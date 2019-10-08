Es delito embarazo de menores

FRONTERA., COAH.-Cuando una menor de edad resulta embarazada, por ley se tipifica como abuso sexual o violación equiparada sea o no sea con una relación sexual consensuada, toda vez que la ley contempla estos delitos aun cuando los menores han dado su consentimiento.

La Delegada del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer Deyanira Nájera Muñoz dijo que es por medio de la dependencia o de los hospitales, que llegan los casos de menores de entre 11 y 16 años de edad que resultan embarazadas, siendo en ocasiones el padre menor o mayor de edad.

Dijo que en ocasiones los padres de familia o tutores de los jóvenes están conscientes de que los menores de edad sostenían relaciones sexuales, sin embargo cuando la menor llega a un hospital para tener a su hijos, de manera inmediata se llama al CJEM o a la PRONNIF cuando la niña es menor de 15 años para que se dé seguimiento al caso.

“En ocasiones las familias no quieren interponer una querella en contra del joven que embarazó a la muchacha porque son novios, sin embargo deben de estar conscientes de que el cuerpo de la menor no está propiamente preparado para un embarazo, por lo que al ser este de alto riesgo, la situación cambia en caso de algún incidente”.

Explicó que al tener la PRONNIF detalles de cada uno de los casos, se abre una carpeta de investigación para investigar si el padre del bebé es menor o mayor de edad, toda vez que si este es mayor de 18 años la ley contempla un delito, corrupción de menores y violación, por lo que el culpable debe de enfrentar un proceso.

Dijo que al ser ambos padres menores de edad, no pueden contraer matrimonio aún y cuando los padres estén de acuerdo, sin embargo sí existe una responsabilidad en cuanto a la manutención del menor, por lo que hay padres de familia que interponen una denuncia por pensión alimenticia.

Cabe mencionar que cuando un hospital da aviso a las autoridades de que llega una menor de 15 años embarazada, de manera inmediata se dialoga con la menor y con sus padres, ya que se tiene que investigar si el embarazo fue producto de una violación.