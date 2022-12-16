Es Jorge Piña gran promesa deportiva

A sus 21 años de edad Jorge Pedro Piña Martínez forma parte de la Selección Mexicana, el pasado sábado jugó en Chapingo en el Estado de México donde estuvieron los mejores jugadores de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Jorge Piña explicó que se formó un equipo de todos los equipos que hay, ya sea de la Conferencia de 14 Grandes que es a la que él pertenece y en la que están Borregos Monterrey, Auténticos Tigres, Pumas de la UNAM.

Fue una selección de 75 a 80 jóvenes que jugaron un juego contra la selección de Estados Unidos, la cual ganaron 27 a 2, una selección que se hace prácticamente para galardonar a los mejores jugadores de la liga de todo el país y se les hizo entrega de las jersey´s de la Selección Mexicana de Futbol Americano.

“Me siento bastante bien, porque en el tiempo en el que llevo en la liga mayor porque es por edad, es el primer Tazón Azteca que hay desde que yo tengo la edad para jugar en esa liga, entonces me quedan 4 años más”, comentó.

Son 4 temporadas en las que tendrá oportunidad de jugar más en el Tazón Azteca más los mundiales que se permitan porque el próximo año habrá un mundial, es donde estarán presentes varios países, en el 2016 fue en China y el anterior en el 2019 fue en México, señaló que el que le tocaba a él por la edad pero que no se hizo por la cuarentena pero habrá una oportunidad.

Dijo que está muy feliz de lograr este sueño porque siempre quiso ser reconocido como uno de los mejores en el deporte que practica y se sigue preparando arduamente para llegar a su meta.

Actualmente está de vacaciones de Auténticos Tigres pero el 09 de enero tiene que regresar para prepararse para la temporada que está por llegar.

En un futuro se visualiza siendo campeón nacional, en la temporada pasada aunque llegaron invictos a la final del campeonato perdieron contra el Tec de Monterrey, pero sabe que tiene que preparase más porque se ve siendo campeón nacional y en más selecciones nacionales a corto plazo.

Desde que tenía 3 años de edad empezó a jugar este deporte, Jorge Piña mencionó que cada que juega se activa la pasión, cuando entra al estadio y se pone el casco se olvida de todo y se enfoca en lo que le gusta hacer y afortunadamente nunca ha desaparecido la pasión.

“Desde que tengo memoria no hay nada que me guste tanto como estar dentro del campo del futbol americano”, comentó.

Una vez que su padre Roberto Piña lo reconoció con orgullo frente a quienes estuvieron en el informe de gobierno, Jorge Piña señaló que se siente muy bonito y es algo que a su papá también le pone feliz porque es algo en lo que ambos han trabajado.

“Desde chiquito me ha apoyado, él fue quien me metió a americano, cuando empecé yo no tenía ni la noción de lo que hacíamos pero mi papá me decía ten, ve a entrenar aquí y te compro gomitas o has esto y te doy eso, yo estaba muy chiquito y desde entonces no he parado”, comentó.

Dijo que el apoyo de sus padres ha sido incondicional, desde que se fue a estudiar fuera a los 15 años ha contado con el apoyo de ambos y ha rendido fruto.

Envió un mensaje a los jóvenes que como él están detrás de un sueño, los invitó a que no se rindan y que no pierdan el objetivo, que sigan trabajando, mencionó que podrá aparecer que la meta se aleja pero no, es señal de que hay que esforzarse un poco más y entrenar duro, todo lleva su tiempo.