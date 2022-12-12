Es SIMAS, como la Cueva de Alí Babá

FRONTERA COAH-. “Están convirtiendo al sistema del agua en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, son todos aquellos que estén confabulados en hacer un ejercicio de robo”, comentó el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, esto luego de la reunión extraordinaria de SIMAS en la que se restituyó a Cesar Chávez como consejero.

“Me da pena por la familia de Cesar lo digo con sinceridad, sus abuelos eran gente de respeto, me da pena lo que significa ellos y su familia que son solamente intereses de grupos y partidos que no deberían estar involucrados en un tema tan importante como el agua potable y drenaje para una ciudad”, señaló.

Dijo que quienes integran el consejo violan totalmente la autonomía de un municipio, los cambios que se realizaron de los consejos se hicieron ante cabildo, no hay autoridad mayor en un municipio que un cabildo en pleno, en aquel entonces la decisión no la tomó una persona, el alcalde o un grupo de personas, fue en torno a un ejercicio de gobierno que es el cabildo en pleno.

Comentó que el tiempo y la historia pondrá a cada quien en su lugar por lo que están haciendo, por lo pronto el alcalde dijo que se mantienen en la postura, si van a estar reuniéndose para saquear el sistema, porque al final para eso los llevan, para levantar la mano.

Mencionó que Cesar Chávez no defiende a la ciudad, defiende a un partido que cree que lo van a volver a poner como regidor o algo así, pero la gente de Frontera los conoce, sabe qué hacen, qué han hecho.

Indicó que ya están en pláticas con los abogados para la descentralización del sistema, que Simas sea un tema municipal, pero lo más importante es que la gente vea congruencia, no hay otra fuente de financiamiento que el b bolsillo del ciudadano.

“Si me dijeran, oiga señor Piña es que ellos tienen un fondo de ahorro de ahí sacan 40, 50 millones de pesos por mes, no, lo que hacen es que a cada ciudadano le triplican el cobro del agua y de ahí sale para muchas cosas, cómo es posible que teneos 100 millones de peso menos y yo sé dónde se lo están robando es ahí”, comentó.