Escucha Hugo a las jefas de familia

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez asistió a la convivencia con jefas de familia de San Buenaventura para escuchar sus necesidades e incluirlas a su política social.

A una semana de presentar su Primer Informe de Gobierno, dijo que cada proyecto se ha hecho pensando en beneficiar a todos los sectores y crear nuevas oportunidades a las mujeres.

Con equidad de género han sido productivas las plataformas de trabajo que se ejercen y lo más importante es el trabajo coordinado con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila que dirige el profe Toño Arredondo en San Buenaventura.

Hugo Lozano dijo que ver reunidas a tantas mujeres interesadas en el futuro de la ciudad es un plus que brinda fortaleza a su administración, pues son pilar de compromiso y apoyan en todos los sentidos desde el cuidado de la limpieza en sus casas, colonias, gestión de luminarias, pavimento o rehabilitación de espacios públicos, ya que son los ojos de su gobierno para atender de forma precisa las necesidades.