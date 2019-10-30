Esperan inversión canadiense

FRONTERA., COAH.- El Presiente Municipal Florencio Siller Linaje dijo que se entrevistó con empresarios canadienses del ramo de manufactura automotriz y transporte, a quienes les presentó los avances que tiene el municipio en cuanto a infraestructura con la intención de que coloquen una de sus naves en este municipio, generando así nuevas oportunidades de empleo.

“Sabemos que empresarios canadienses realizan revisiones a los municipios de la Región Centro porque además de colocar una oficina, quieren instalar sus empresas, por ello me entreviste en Toronto Canadá y les di a conocer las bondades del municipio para que lo tomen en cuenta en la instalación de sus empresas, las cuales requieren de mano de obra calificada como la que se tiene en el municipio”.

“Tenemos material humano y espacios disponibles para que se instalen nuevas empresas”.

Aunque no precisó el nombre de las empresas, aseguró que llevó la documentación no solo de la infraestructura urbana con la que cuenta el municipio, sino también de las carreteras, accesos, aeropuerto, espacios para la instalación de nuevas empresas, servicios con los que cuenta e incluso las universidades que se tienen, demostrando que se tiene material humano para todas las áreas de sus industrias.

Dijo que al dialogar con los empresarios, estos le dieron a conocer que existe una amplia posibilidad de atraer una empresa ancla, la cual generaría movilidad económica por medio de la generación de empleos.

“Ofrecí no solo los espacios, ya que tenemos mano de obra calificada, contamos con una universidad bilingüe y preparatorias técnicas cuyos egresados tienen alto nivel de conocimiento y competitividad, por lo que pueden ser acreedores no solo de puestos de operarios sino también de inspección de calidad y gerenciales”.

Mencionó que una de las empresas que pudiese instalarse en el municipio se dedica a la rama de transportes aéreos, marítimos y terrestres, por lo que se cuenta con ofertas para atraer nuevas inversiones para el 2020.