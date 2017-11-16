Esquivarán reajuste 220 trabajadores

Frontera.-A pesar de que son empleados de confianza, los 130 elementos que se tiene en Seguridad Pública, así como 90 personas más que han generado derechos laborales por más de 20 años de servicio en la presidencia, son los que se salvarán del reajuste que se tiene que realizar para concluir la administración y solo los que llegaron en 2011 son los que concluirán su labor el último de diciembre.

Luego de darse a conocer sobre el reajuste gradual que se iniciaría ayer con el reajuste de 50 empleados de confianza y que en las últimas tres quincenas que restan al año se realizará la misma acción con 130 empleados más, ayer se confirmó que policías y el personal de más antigüedad se quedan.

Juan Carlos Villa, detalló que el personal de Seguridad Pública como son los 130 elementos con que actualmente se cuenta son los que se mantendrán aún y cuando son empleados de confianza, ya que es un departamento en el que no se puede incluir personal nuevo en el cambio de administración.

Incluso señaló que hay personal administrativo dentro de Seguridad Pública que también seguirá con sus labores al igual que más personal que tienen antigüedades que van de 18 a 20 años trabajando en presidencia.

Explicó que por esa antigüedad no se puede llevar a cabo la liquidación de los mismos y por ende seguirán laborando en la presidencia, donde solo serán reajustados los empleados de confianza que iniciaron sus funciones a la par de la administración que concluye el próximo 31 de diciembre.