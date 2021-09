Estafan y amenazan a asociaciones

FRONTERA., COAH.- Estafas y amenazas son las que han recibido algunas organizaciones de apoyo a la comunidad al momento de entregar donativos económicos o en especie a personas que supuestamente cuentan con necesidades de apoyo médico o económico, lo anterior informó Lourdes Ramírez Leal, tesorera de 'Por una vida Digna y Contra el Cáncer', quien aseguró que en ocasiones apoyan a personas que no tienen ni enfermo ni necesidad, estafando con recursos a quienes quisieron hacerle un bien.

La también regidora del ayuntamiento dijo que antes de entregar un beneficio ya sea para un enfermo o para cubrir otras necesidades, primero debe de solicitarse credencial de elector, orden del médico para la realización de los estudios y receta médica para evitar ser timados con recursos económicos, los cuales son entregados por estas organizaciones sin fines de lucro.

"Desgraciadamente hay gente mala, que estafa a quienes le quieren ayudar, a nosotros nos ha pasado por lo menos dos veces que entregamos recursos económicos para la realización de estudios médicos y después nos enteramos que no los necesitan, pero aun así se quedan con el dinero".

Explicó que en una ocasión se pretendía apoyar a una madre de familia quien supuestamente tenía un hijo con cáncer y en lugar de entregarle mil 500 pesos de apoyo, se organización para realizarle un bingo y de esa forma reunir más recursos, sin embargo y ante su sorpresa la mujer se negó a que este evento si realizara, razón por la que no le entregaron en primera instancia el beneficio.

"Le dijimos que no le daríamos los mil 500 porque del bingo saldría más dinero, y le compraríamos los medicamentos que su hijo supuestamente necesitaba y ella nos dijo que no, por lo que decidimos continuar con el evento y con los recursos beneficiar a una mayor cantidad de personas que lo requerían, sin embargo el día del bingo la mujer se presentó exigiendo 5 mil pesos asegurando que nos iba a demandar aun cuando no se mencionó en ningún momento a su hijo para realizar el evento".

Dijo que como ese caso han tenido otros más de personas que solicitan el recurso económico y al momento de decirle que le entregarán en especie la ayuda, estos se niegan, insultando y amenazando a las personas, quienes previamente se dieron cuenta de que el caso que mencionaban era una farsa.

"Hay que poner atención, solicitar los documentos, recetas, numero de cama, hospital, estudios para poder apoyar y no gastar recursos en gente que solo busca un beneficio económico propio".