Están aún las flores del Día de Muertos

Castaños.- A 17 días de haberse celebrado el Día de Muertos, tradición mexicana a donde visitantes acuden al camposanto a dejar flores y ofrendas a sus fieles difuntos, el panteón Del Carmen luce aún con las flores que fueron colocadas durante dicha celebración, en peligro de que se pueda crear la larva del mosquito trasmisor del dengue y zika.

Autoridades de Salud, Ecología y Sindicatura se encuentran pasivas en relación a la limpieza del camposanto municipal, lejos de dar un mal aspecto por las flores ya marchitas, se corre el riesgo de la proliferación del mosquito.

Existen cientos de tumbas con jarrones repletos de agua y flores marchitas, sin embargo, no han sido retiradas.

La regidora de Salud, Georgina Quintero Hernández manifestó que posterior al día dos de noviembre se dejó en claro al área de Sindicatura dejar las flores una semana a lo mucho diez días, pues esto podría dar margen a que se pueda crear la larva del mosquito.

Sin embargo tanto Sindicatura como Salud Municipal no han actuado y el riesgo se mantiene vivo en el panteón municipal; cabe mencionar que el panteonero aseguró que será hasta este día 20 de noviembre cuando se empiece a trabajar en el retiro de los arreglos florales.