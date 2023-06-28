Estudiantes de San Buena esperan la beca y se desmayan

SAN BUENAVENTURA COAH-. Varios jóvenes resultaron desmayados por acudir a las instalaciones del Cecytec San Buenaventura y esperar durante horas la llegada de los Servidores de la Nación al que llegaron muy retrasados con el dinero correspondiente a la beca Benito Juárez.



Eran alumnos del Emsad Nadadores, Cbta de Lamadrid así como los alumnos del mismo Cecytec que durante mucho tiempo esperaron bajo las sombras de los árboles hasta entrar a los salones, incluso distribuyeron a los papás en las aulas para que estuvieran al pendiente y reaccionar en caso de un desmayo pero no fue suficiente y las altas temperaturas empezaron a hacer estragos.

De acuerdo a padres de familia, los jóvenes estuvieron expuestos a las condiciones del clima, no en el solo porque en el plantel hay árboles muy grandes pero sí al calor porque no se cuenta con un lugar amplio, por lo que el intenso calor pese a que en el plantel se cuenta con grandes árboles.

“Fueron tres desmayados pero el coraje que da es que los servidores de la Nación llegaron a la hora que quisieron, qué dijeron quien necesite el dinero que se espere, no es justo que digan una hora y lleguen mucho después”, mencionó Laura Daniela Flores Patlán madre de una de las alumnas.

“Es que deberían prepararse con tiempo, no sé qué el municipio ayude en unas instalaciones para que los muchachos no se expongan al calor, es inhumano”, mencionó Alán Tijerina Valdés, padre de unas de las jóvenes que se desmayó.