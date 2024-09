Ex Obreros de Coahuila apoyan Reforma al PJ

FRONTERA COAH La organización Ex Obreros de Coahuila ha expresado su respaldo a las recientes reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en particular la Reforma al Poder Judicial, aprobada el pasado martes, y la Ley de Pensiones. Según Santos Ortiz Alvarado, presidente de la Mesa Directiva de la organización, estos cambios traerán mejoras significativas a las condiciones económicas de los pensionados.

Ortiz Alvarado señaló que muchos ex trabajadores reciben pensiones insuficientes, y con estas reformas confían en que podrán acceder a mejores condiciones de vida. Además de la Reforma Judicial, los ex obreros también apoyan las modificaciones al Seguro Social y reiteran su respaldo a la política de no reelección promovida por el gobierno federal.

La organización también manifestó su apoyo a la Cuarta Transformación, afirmando que han visto resultados positivos a lo largo de este proceso. Asimismo, Ortiz Alvarado mencionó que varios de sus integrantes viajarán a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum a quien apoyan como parte del proyecto político de AMLO.

Por último, Ortiz Alvarado destacó que los ex obreros siguen adelante con el reclamo del 5%, tema en el que han visto avances significativos, y esperan obtener resultados favorables en el futuro cercano. La organización continúa activa en la defensa de los derechos de sus integrantes, con la esperanza de que las reformas sigan beneficiando a sus miembros.