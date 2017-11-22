Excelente respuesta a Recaudación de Rentas

SAN BUENAVENTURA COAH.- Buena fue la repuesta de la población para aprovechar las promociones implementadas en Recaudación de Rentas siendo lo más atractivo que se beneficiaran los que tuvieran rezagos y cuentas pendientes por saldar.

Antonio Guajardo García titular de Recaudación de Rentas en la región Centro dijo que las fotos de las licencias que se vencen en enero aún tienen vigencia hasta al 30 de abril por lo que pueden aprovechar el descuento.

Por lo que respecta al pago de la tenencia de los autos nuevos el entrevistado comentó que son solamente mil 200 pesos.

A nosotros nos ponen metas y por lo que respecta al presente año las rebasamos en el aspecto económico y se llegó porque hubo mucho cambio de propietario y mucho auto nuevo, lo que incrementó el padrón, sin embargo en el padrón no se había rebasado el 55 por ciento.

Y dijo que tienen 12 mil 800 vehículos en los cinco municipios que pertenecen a estas oficinas, de estos el 45 por ciento falta que se defina por lo que hace un llamado a aquellas personas que tienen vehículos abandonados en sus casas para que los den de baja o si los vendieron o convirtieron en chatarra para que no sean considerados dentro del padrón y eso ayudará a que suban las estadísticas de los trámites vehiculares.

Entérese.

