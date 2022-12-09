Exhiben proyectos, alumnos del Conalep

Se termina el semestre y los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), llevaron a cabo una exhibición de los proyectos realizados, así como de los aprendizajes adquiridos, esto ante la comunidad estudiantil y ante padres de familia.

Lo anterior lo dio a conocer Mario González; director de la institución educativa quien hizo una invitación a los medios de comunicación para estar presentes en esta rendición de cuentas que realizaron los alumnos en sus diferentes materias.

Comentó que los padres de familia acudieron para ver los trabajos que sus hijos realizaron, dichos proyectos son de diversas ramas, el director dijo sentirse muy orgulloso de los alumnos, todo fue por iniciativa de ellos mismos, claro con ayuda de sus maestros pero los resultados fueron muy buenos, se organizaron e hicieron diferentes proyectos.

1 / 3 Realizan exposición de proyectos en el Conalep. 2 / 3 Se tuvieron importantes conocimientos durante seis meses. 3 / 3 A la exposición de proyectos acudieron padres de familia y público en general. ❮❯

Entre los proyectos destacó uno mediante el cual los alumnos pueden supervisar sus viviendas, el sistema de videograbación es un sistema caro en las tiendas de electrónica pero los alumnos con poca inversión lo lograron.

Otro de los proyectos fue un sistema de riego para economizar agua que se quiere implementar en el plantel para no gastar tanta agua, ese sistema al sentir la humedad se corta y ya no da más agua, lo que puede resultar muy bueno para el la gente de campo.

Están cerrando el semestre y se cierra con una exposición de los trabajos que es para padres de familia, es la prueba de que durante el semestre se trabajó, se tuvieron aprendizajes muy significativos y que se están preparando para la vida.