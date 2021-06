Exigen a los taxistas examen toxicológico

Coahuila

De no cumplir con ello y con la revisión de las unidades no los dejarán circular.

Durnte esta revisión se han realizado 32 convenios de reparación de unidades con los concesionarios.

FRONTERA, COAH.- El departamento de transporte y vialidad solicitó a cada una de las 8 bases de taxis que realizaran una relación de los conductores que no acudieron al examen toxicológico y que no presentaron sus unidades a la revisión fisca y mecánica, toda vez que si no es una justificación creíble serán sacadas las unidades de circulación.

José Ángel Ibarra Guajardo, dijo que a una semana de que inició la revisión tanto a choferes como a las unidades de taxis, existen personas que no han acudido a la misma, algunos de ellos poniendo como pretexto que no cuentan con recursos económicos para cubrir el costo de recuperación, otros más debido a que no cuentan con el carnet de circulación o el seguro vigente, mientras que otra parte no ha dado a conocer la razón.

Dijo que serán los secretarios generales los que realicen esta relación en cada una de sus bases, para ubicar a cada uno de los conductores y determinar si no acudieron por alguna razón de peso o porque no quieren realizarse el examen toxicológico

Así mismo mencionó que algunos secretarios informaron que los conductores no han acudido a la revisión debido a que los autos están en reparación, sin embargo, en esos casos deberán realizarse el examen toxicológico de forma particular y enviar el resultado lo más pronto posible.

"Por ahora hemos realizado un total de 32 convenios con las bases establecidas, los anteriores por desgaste de llantas, falta de manivelas, vidrios en mal estado, falta de luces, falta de extintor, mientras que a quienes les falta la póliza de seguro, se les sacó de circulación de inmediato hasta que la actualice, pues en ese caso no hay convenio para ellos y la unidad queda sin salir a trabajar de forma inmediata".