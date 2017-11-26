Exigen locatarios que quiten a los ambulantes

Castaños, COAH.- Comercios establecidos denuncian ante Presidencia Municipal la expansión y remodelación de tres locales ambulantes que se ubican sobre el bulevar Gustavo Galaz entre Guillermo Prieto y Altamirano, solicitan sean retirados del lugar pues además de estar ubicados ilegalmente, tapan la visibilidad de comercios establecidos. El regidor de Protección Civil Eladio Olvera Orta dijo tener conocimiento de que la franquicia de Pavorreales se había quejado de la expansión de tres comercios ambulantes que se ubican de forma ilegal sobre bulevar Galaz, asegurando que sí representan un riesgo por estar en las orillas de esta carretera.

Sin embargo, cuentan con un permiso de parte de la Presidencia Municipal el cual les ha permitido trabajar por más de ocho años, permiso que pagan mensualmente cumpliendo en tiempo y forma con lo que se les solicita.

Destacó que años atrás ya se habían tenido problemas con los comerciantes, pues por el hecho de reasentar un peligro al estar aledaño a la carretera serían reubicados, sin embargo se ampararon para continuar en el lugar.

En entrevista para Periódico la Voz se dialogó con los dueños de estos locales que están de manera “ilegal” y amablemente atendieron a las preguntas realizadas.

Mencionaron que desde hace ocho años se cuenta con estos comercios, asimismo aseguraron que no están buscando expandirse, sino remodelar y ofrecer un buen servicio a sus clientes.

La señora Teresita de Jesús Santos Ovalle propietaria de Rikuras y quien se dedica a la venta de comida rápida ofreciendo un servicio las 24 horas, lamentó los hechos de comerciantes fijos, quienes se quejan porque ellos avancen, aseguran no le están robando clientela, solo se trata de ofrecer un servicio de calidad.

“En temporadas de lluvias, el agua se mete al lugar, en temporada de invierno el lugar está muy frío, no nos estamos expandiendo, estamos remodelando, echamos un rinchido para evitar que pase el agua y estamos colocando una estructura para evitar se cuele el frío”, mencionó.

Esto no significa que me estoy apropiando del lugar, el día que se nos informe que van ampliar la carretera claro que nos quitamos, no estamos renuentes, pero Pavorreales por qué hace eso si cuando él compro el terreno nosotros ya estábamos, solo que él quiere toda la visibilidad”, indicó.

Durante este tiempo que han permanecido sobre el buulevar Galaz, han pagado al Municipio la cantidad de 208 pesos mensuales.

Cabe mencionar, que comerciantes han visto al titular de Fomento Económico Jorge Yáñez acercarse al lugar, en compañía de dueños de Pavorreales, por lo que temen vayan a ser retirados, cuando por años han permanecido trabajando.