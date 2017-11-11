Exigen maestra en Jardín de Niños

Frontera.-Preocupadas por la educación de sus hijos madres de familia del jardín de niños Florecita manifestaron su inconformidad ante la actitud de la directora del plantel que con solo conseguir una profesora interina por dos semanas cree que el problema de las incapacidades constantes de la titular del grupo se queda solucionado.

Las madres de familia Larissa Arzate y Lourdes Estrada, sostuvieron que al igual que el año y ciclo anterior, la profesora Isela Rodríguez que es la titular del grupo de tercero, ya comenzó con incapacidades sin argumento alguno pues antes de su actual incapacidad, se le vio plácidamente bailando y disfrutando de un festival en el plantel y extrañamente tras el mismo vino la incapacidad.

Detallaron que pidieron a la directora a la que identifican como la maestra Esperanza, hiciera algo al respecto pues tan solo el año pasado bajo esas mismas circunstancias, sus hijos tuvieron 6 profesoras por las incapacidades de la titular.

Por ello, señalaron que pidieron a la directora haga algo al respecto pero solo obtuvieron como respuesta que ella ya cumplió y que ya tienen una maestra, pero sin tomar en cuenta que solo será por dos semanas que es la incapacidad de la titular, que tal vez al regresar presente nuevamente otra más.

Indicaron que de plano la directora del plantel, les dijo que acudan a donde tengan que acudir, por lo que no están de acuerdo en su comportamiento porque no está marcando interés por la educación de los niños y solo busca justificar a la profesora Isela Rodríguez, que es la que constantemente se incapacita.

Señalaron que la molestia es de todas las madres del grupo de tercero.