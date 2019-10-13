Exitosa sinergia de Municipio y Estado

FRONTERA, COAH.- El trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Frontera y del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, es el resultado de una inversión sin precedentes en el rubro de educación en nuestra ciudad con más de 50 millones de pesos.

Desde el inicio de su período, el Alcalde Florencio Siller Linaje ha realizado las gestiones necesarias y la buena administración de recursos municipales para lograr responder a las necesidades que los planteles educativos han presentado.

El Gobernador Miguel Riquelme ha declarado en reiteradas ocasiones que es precisamente Lencho Siller uno de los alcaldes del estado que más trabaja de la mano de su administración.

Facilitando llevar los beneficios que se requiere en los diferentes rubros dando mayor énfasis en la educación.

Por su parte el Alcalde ha mencionado que falta mucho por hacer, y existe el compromiso de responder a cada petición de parte de los padres de familia y personal docente, mismas que ya han sido contempladas para el siguiente año con el apoyo de su cabildo.