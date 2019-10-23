Exitoso Kokkyo Fest Horror

FRONTERA, COAH.- A través de la dirección de Atención a Juventud de la Presidencia Municipal de Ciudad Frontera, realizaron el Kokkyo Fest Horror, dentro del cual organizaron un concurso de Cosplay.

Decenas de jóvenes participando y donde se divirtieron, asistiendo al Gimnasio Municipal de nuestra ciudad.

Dando la oportunidad a todos los jóvenes para que se expresen, el departamento municipal organizó este gran evento, contando con expositores nacionales.

Para amenizar el evento se presentó un grupo musical de rock “Bullet´s Freak Show”.

Es muy importante para el Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje, dar espacios de expresión a todos los jóvenes, apoyando como siempre al departamento de Atención a la Juventud, organizando estos eventos.