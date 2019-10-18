Exitoso primer día del Tren de la Salud

FRONTERA, COAH.- Todo un éxito resultó el primer día de consultas que el Dr. Vagón, el Tren de la Salud llevó a los ciudadanos de Frontera y la Región, ya que desde antes de las 4:00 de la mañana, familias enteras realizaron las filas correspondientes para ser parte de los programas de atención médica otorgados de manera gratuita a los miembros de la comunidad gracias a Grupo México a través de su empresa FERROMEX.

Fue en punto de las 10 de la mañana cuando el presidente municipal Florencio Siller Linaje, el Director Operativo del Dr. Vagón Héctor Facundo Castillo, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Francisco Saracho Navarro, autoridades médicas y miembros de la comunidad, dieron las palabras de agradecimiento y bienvenida a los más de 60 médicos especialistas que brindaron atención a los primeros 550 pacientes.

La primera autoridad municipal dijo que para los habitantes de ciudad Frontera, la llegada de unidades médicas de alta especialidad es un gran apoyo, toda vez que una gran cantidad de personas no cuentan con servicios médicos, y aprovecharon cada uno de los vagones para realizarse pruebas de laboratorio y estudios que les permitan detectar algún padecimiento o preservar la salud por medio de la prevención.

Personas de toda la región acudieron desde las 4:00 de la mañana a realizar su fila.

Niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, con capacidades diferentes y pacientes con diagnóstico previo, acudieron a recibir la atención de los médicos del tren de la salud, los cuales con total paciencia, ética y conocimientos en sus diversas especialidades, atendieron a cada uno de los pacientes quienes salieron ampliamente agradecidos por la atención que les brindaron.

Cabe mencionar que el Tren de la Salud permanecerá en las instalaciones de la empresa Ferromex hasta el próximo lunes 21 de octubre, por lo que se invitó a la comunidad en general para que acudan en punto de las 6 de la mañana a recibir su ficha para que puedan darles la atención.