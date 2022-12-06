Expone proyectos empresa forestal

Cuatro Ciénegas, Coahuila. - En las instalaciones del palacio municipal de Cuatro Ciénegas y contando con la presencia del C. Catarino Rodríguez Godina, regidor de Desarrollo Rural y el Ing. Luis Enrique Rodríguez Macías, director del campo, además de comisariados ejidales y ejidatarios de las comunidades rurales de Estanque de León, Reforma, Lucio Blanco, entre otros, llevaron a cabo una plática informativa por parte de la empresa Forest Stewardship Council.

La institución tiene como finalidad el trabajo eficiente y sustentable de la cera de candelilla y tiene como ejes principales la sustentabilidad ambiental, la responsabilidad social y la economía viable, a través de una certificación con dos sistemas: Gestión/Manejo Forestal y Cadena de Custodia.

Los especialistas expresaron que como empresa dan la solución más confiable del mundo para el manejo forestal sostenible y tienen más de 25 años de experiencia.

“Usamos nuestros conocimientos especializados para promover el manejo responsable de los bosques y campos del mundo, reuniendo a expertos de las esferas ambiental, económica y social. FSC ejecuta un sistema de certificación forestal mundial con dos componentes clave: Manejo Forestal y Cadena de Custodia” expusieron

Entre los puntos más importantes se destacaron las iniciativas relevantes de manejo y conservación de la candelilla, mediante el conocimiento de la gestión forestal responsable por medio de principios y criterios indicadores para la conservación.