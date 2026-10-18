Regresará exportación de ganado hasta 2027

SALTILLO, COAH.- Coahuila podría reanudar la exportación de ganado en pie a Estados Unidos hasta 2027, como parte de una segunda etapa de reapertura de la frontera que México negocia con las autoridades sanitarias estadounidenses, informó Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

El funcionario explicó que el proceso se realizará de manera gradual, luego de las restricciones comerciales relacionadas con la presencia del gusano barrenador, mientras ambos países mantienen la coordinación para avanzar en la recuperación del comercio ganadero.

Aunque las negociaciones continúan y existe confianza entre las autoridades sanitarias, todavía no hay una fecha definida para que los productores coahuilenses puedan reanudar los envíos de animales al mercado estadounidense.

¿Por qué Coahuila tendría que esperar hasta 2027?

La reapertura de la frontera contempla varias etapas. De acuerdo con Ayala Borunda, la primera fase considera a Chihuahua y Sonora, dos de los principales estados exportadores de ganado de México.

En una segunda etapa se buscará incorporar a Coahuila, Tamaulipas y Durango, por lo que la reanudación de las exportaciones desde estas entidades podría concretarse hasta 2027.

"En una segunda etapa estaríamos pensando en exportación en Coahuila y en Tamaulipas y en Durango. Eso probablemente hasta el próximo año lo tengamos listo", explicó el director general de Salud Animal del SENASICA.

El funcionario no precisó una fecha para el regreso de las exportaciones coahuilenses, debido a que las conversaciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) continúan para establecer las condiciones de reapertura.

¿Qué dice Estados Unidos sobre el combate al gusano barrenador?

Ayala Borunda aseguró que las autoridades estadounidenses han reconocido las acciones sanitarias implementadas por México y destacó que la coordinación bilateral ha permitido avanzar en la reapertura gradual de los puertos para la exportación de ganado.

"USDA nos ha felicitado por el trabajo que estamos haciendo", señaló al referirse a las medidas aplicadas en territorio mexicano.

Según el funcionario, la transparencia y la comunicación entre ambos países han sido fundamentales para generar confianza y mantener las negociaciones.

Mientras se define la reapertura, el SENASICA continúa con inspecciones del ganado, tratamientos sanitarios y controles para regular su movilización, con el objetivo de contener la plaga y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el traslado de animales.

¿Cómo combate México el gusano barrenador?

México refuerza la estrategia contra el gusano barrenador mediante tratamientos veterinarios, vigilancia epidemiológica y la producción de moscas estériles, utilizadas para reducir la reproducción de la plaga.

Actualmente, la planta ubicada en Chiapas produce más de 40 millones de moscas estériles por semana, mientras que Panamá aporta otros 100 millones. La meta es que la instalación mexicana alcance una producción de 100 millones semanales en enero.

A esta capacidad se sumará una planta en construcción en Edinburg, Texas, que proyecta producir otros 100 millones de moscas por semana a mediados de 2027.

Las medidas también incluyen el uso de medicamentos como ivermectina y doramectina, la instalación de trampas para detectar la presencia de la mosca y mecanismos de control de la movilización del ganado.

De acuerdo con Ayala Borunda, estas herramientas contribuirían a reducir el tiempo necesario para erradicar la plaga.

¿El gusano barrenador ha provocado muertes de ganado?

El director general de Salud Animal del SENASICA indicó que no se han reportado muertes de ganado directamente atribuibles al gusano barrenador. Explicó que las larvas infestan heridas recientes y provocan gusaneras que requieren tratamientos específicos.

Una vez atendida la lesión y aplicados los medicamentos correspondientes, los animales pueden recuperarse y, según el funcionario, estar en condiciones de comercialización o producción en aproximadamente 15 días.

Por ello, la estrategia sanitaria se concentra en atender los casos detectados, controlar el movimiento de animales y evitar la propagación de la plaga, sin imponer cuarentenas generales a los hatos donde se registran infestaciones.

Mientras continúan las medidas de control y las negociaciones con Estados Unidos, los productores de Coahuila deberán esperar una definición sobre la fecha en que podrán reanudar sus exportaciones ganaderas.