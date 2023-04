Exterminan perros en Ejido Fresnillo

FRONTERA COAH-. Habitantes del ejido Fresnillo denunciaron el envenenamiento de perros en esta comunidad, un hecho lamentable para que el pidieron hacer una investigación y castigar a la persona que hasta este momento ha envenenado por lo menos a cinco perros pero otros se encuentran desaparecidos.

María Teresa Morín Castillo, señaló que es la primera vez que sucede esto durante los últimos 8 años que es el tiempo que tiene viviendo en el lugar, su perrita fue una de las envenenadas,

Señaló que su perrita era la "Negrosa", era callejera y la rescató su hijo, María se encariñó con esa perrita que siempre andaba libre en su domicilio y en ocasiones la dejaba que se saliera con el resto de los perritos callejeros a los que María Teresa también les daba de comer, les hacía su casita para resguardarlos de la lluvia o del frio.

Comentó que esa última vez la dejó salir y no duró mucho tiempo, cuando se metió a la vivienda la notaron rara, hacía ruidos extraños y minutos después la perrita empezó a convulsionar, María no sabía qué hacer y aunque intentó reanimarla no lo logró, hasta que lamentablemente murió.

Luego de esto, anduvieron buscando en los alrededores del lugar qué pudo ocasionar la muerte de la negrosa y María encontró un trozo de carne que estaba lleno de moscas muertas por lo que mencionó que esto es con lo que envenenaron a su perra y al resto de los perritos de la calle entre estos una perrita que dejó tres crías.

"Los perritos no le hacían daño a nadie eran como cinco o seis, solo quedó uno, nunca se había presentado esto, si alguien no me dice que andan envenenado ni siquiera supiera, pero esto es inhumano", comentó.

Ella acudió a la marcha en el municipio de Monclova para alzar la voz por los derechos de los perritos, ahí le dieron la oportunidad de dar a conocer su caso, dijo que la inundó la tristeza al dar a conocer la muerte de su perrita pero lo hizo para crear conciencia en la población.