Extienden otra semana de feria

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- La Feria de la Uva está cerrando fuerte en Cuatro Ciénegas, donde por primera vez se extendió una semana más de eventos artísticos.

El “Teatro del Pueblo” escenario de la música en vivo gratis contó el Domingo por la noche con la presentación estelar de los Marineros del Norte quienes pusieron a bailar a los asistentes con su inconfundible estilo.

Los de Ojinaga, Chihuahua interpretaron los más sonados temas norteños entre ellos El Embrujado, Otra Botella, Las Isabeles, La Verdad, Ojos Hechiceros, La Novia Del Pajarillo y Flor De Maria.

Alternó el Grupo local Hombres de negro con la actuación especial de Dany Perez y su Impakto Music quienes complacieron con una mezcla de estilos gruperos.

Cartelera de fin de feria Cuatro Ciénegas, Jueves 10 de Agosto; Concurso Canto de aficionados; Sábado 12 de Agosto, Circuito de Rodeo Súper Bull; Domingo 13 de Agosto, Baile cierre de Feria con Norteños de Ojinaga.