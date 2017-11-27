Fábrica de dulces

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Por espacio de cuatro generaciones los Dulces Camacho han sido la delicia de muchos no solo en Monclova que es donde los elaboran, sino en los municipios aledaños a donde acuden a vender sus productos siempre apreciados por los conocedores del dulce regional.

Dulces de camote, camote molido, calabaza, de leche con nuez y las clásicas greñudas de coco rosado y de chocolate lucen dentro de las vitrinas expuestas al público que no puede evitar verlos y como dice el dicho, de la vista nace el amor y los compran.

Fue hace más de setenta años cuando Francisco Camacho Vázquez comenzó a hacer dulces regionales o cubiertos como también se les conoce, y si bien es cierto que todo principio es difícil, con el apoyo de su esposa María de los Ángeles Juárez las cosas se hicieron más fáciles.

El matrimonio tuvo seis hijos cuya afinidad fue el comercio en distintas modalidades, la gran mayoría se dedicó a hacer dulces, hoy ellos y sus hijos también los hacen convirtiendo dicha actividad en uno de los oficios más dulces que hay y que más que ganancias les reditúa muchas satisfacciones como es el hecho del enorme esfuerzo que hacen para que no muera la tradición del dulce regional que ya pocos elaboran.

La fama de Dulces Camacho se extiende a los pueblos de la región Centro ya que en todos ponen puestos que son atendidos en su mayoría por familiares, siendo en Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, Ocampo y durante las fiestas de los pueblos aprovechando que va mucha gente a divertirse.

Todos los dulces son apreciados por quienes conocen de este tipo de golosinas pues la aceptación depende en gran parte de que son las recetas originales que no han cambiado, siguen siendo los mismos ingredientes que se utilizan empleando la más alta calidad de productos siendo el principal el camote, el coco y la calabaza, esta última es más difícil de conseguirla y por eso tienen que acudir a las rancherías en su búsqueda al igual que el camote que solo se da en temporadas.

Este último lo buscan en Congregación Santa Gertrudis, siendo su principal proveedor. Originarios de Monterrey Nuevo León, hace muchos años la familia se trasladó a Monclova, siempre en calidad de comerciantes informales y de acuerdo con la información de Felipe

Camacho Juárez vendían de todo y de acuerdo a la temporada. Mis padres llegaron aquí y se instalaron vendiendo toda clase de cosas, arreglos navideños, juguetes, churros, flores para el día de muertos e incluso uno de mis hermanos puso un negocio de ductos en el que va muy bien pero el resto nos gustó más el dulce.

Comenta que por lo general los cubiertos o dulces regionales los venden más en invierno que es cuando se antojan y cuando más demanda hay ya que clientes de toda la vida los buscan para hacer las clásicas canastas navideñas de regalo, pero también pedidos empacados que envían a distintas ciudades de los Estados Unidos.

Hoy somos cuatro generaciones que nos dedicamos a la elaboración de los dulces, creo que una de las herencias más hermosas que tenemos en la familia es que nuestros padres nos enseñaron a trabajar y ganarnos el pan que llevamos a la mesa de manera honrada y atractiva, porque este negocio además de darnos para vivir nos ha hecho de muchos amigos en todos lados y eso es motivo de gusto.

El comercio ambulante es una de las actividades más riesgosas en el sentido de que pese a no pagar derechos más que de piso las ventas no son seguras e incluso presentan pérdidas. Con todo y eso el del dulce prevalece.

Creo que lo más bonito de todo esto es que como familia cooperamos con las tradiciones mexicanas porque los dulces que hacemos tienen la misma elaboración, no cambian, quizá es por eso que siguen estando en el gusto de la gente no solo de aquí sino también del extranjero.

Los nietos ya son parte de la tradición a la hora de hacer dulces, en la gráfica rayando el coco para las greñudas.