Falla en escuelas energía eléctrica

FRONTERA COAH-. El intenso calor ha provocado fallas en instalaciones eléctricas y aire acondicionado de los planteles educativos desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, son casos en los que el departamento de Alumbrado Público está enfocado para garantizar que los alumnos estén en un área donde puedan estudiar tranquilamente.

Fue en el CETIS 46 donde se desvaneció una estudiante debido al intenso calor que se sintió durante la mañana de ayer, esto causó el enojo de estudiantes ya que argumentan que no se les da mantenimiento a los aparatos de aire pero les cobran una cuota de mil 700 pesos para la solución de problemas como este.

1 / 2 2 / 2 Atienden problemas de luz en planteles educativos. ❮❯

Pero el problema también existe en la Secundaria #1 de la Zona Centro de Frontera, donde los aparatos tampoco funcionan y si funcionan, no se dan abasto, también hubo un corto en la Escuela Ferrocarriles, el mismo problema en la Josefa Ortiz y también en el Jardín de Niños Florecita.

Agustín Espinoza; director de alumbrado público, dijo que les ha llegado varios reportes de planteles, ellos están al pendiente de lo que se pueda presentar.

“Lo que ha pegado mucho son las escuelas que cuentan con climas, salones de hasta dos o tres climas por salón, se viene la ola de calor, los maestros le meten a todo lo que da al clima a fin de tener un ambiente agradable pero eso produce un calentamiento en las instalaciones de las escuelas y se queman las terminales de las bases”, comentó.

Dijo que se debe dar la atención, que escuelas estén funcionando bien, que ninguna esté sin energía electricidad, se están atendiendo las peticiones en domicilios particulares, en mufas y lo que sea necesario porque no se puede estar sin energía eléctrica.