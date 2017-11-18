Fallas en camiones afecta recolección

Castaños.-Los reportes de contenedores de basura son constantes ante el departamento de Limpieza, esto a consecuencia de las fallas en camiones recolectores de basura.

El titular del área, Miguel Villanueva manifestó que son tres camiones con los que cuenta el departamento, sin embargo solo se estaba trabajando con dos unidades, pues el tercero se encontraba en reparación.

Recientemente se hizo entrega de este último, sin embargo ante la alta demanda difícilmente se pudo atender en los diversos sectores, sin embargo están trabajando arduamente para conseguirlo.

Cabe mencionar que en un recorrido por la ciudad de Castaños, es notorio ver la cantidad de contenedores repletos de basura, y el que mayor impresión causó fue el que se encuentra ubicado en la colonia Independencia, exactamente frente a instalaciones del Comité Local del Partido Revolucionario Institucional.

A pesar de que la dirección de Limpieza manifiesta que se están atendiendo los reportes de contenedores repletos de basura, las imágenes hablan por sí solas, en sectores como Independencia,