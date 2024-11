Falso "madrugete" en el PAN: Aguado

SALTILLO, COAH.- El Secretario General del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, rechazó categóricamente las acusaciones de un supuesto "madruguete" lanzadas por el diputado Alfredo Paredes López en días pasados.

El legislador había señalado que tanto Aguado Gómez como la dirigente estatal, Elisa Maldonado, habían intentado realizar una jugada "por debajo del agua" en el marco de la renovación interna del partido.

Sin embargo, Aguado Gómez destacó que la dirigencia del PAN en la entidad actúa siempre en estricta concordancia con los reglamentos y estatutos internos del partido: "Ni madrugamos, ni actuamos en contra de lo que establecen nuestros principios y normas", afirmó, aclarando que las acusaciones carecen de fundamento.

El también diputado panista subrayó que, aunque existen diferencias y visiones diversas dentro del partido, esto es algo natural en cualquier organización democrática.

"Lo importante es que hoy hay un gran interés dentro del PAN, y ese es un reflejo de la vitalidad del partido. El 'ambiente está calientito' y eso es positivo. Somos un partido que sigue vivo, con una militancia activa que exige y propone, lo cual siempre ha sido una característica de Acción Nacional", comentó.

Aguado Gómez reconoció que la cercanía de la elección para renovar la presidencia nacional del PAN ha generado un clima de tensión, pero insistió en que este tipo de situaciones son parte de los procesos democráticos; "Es normal que haya debate, que cada quien tenga su visión. Y esas diferencias son lo que enriquecen al partido. Es algo que hemos visto a lo largo de toda nuestra historia", indicó.

En cuanto al proceso interno en Coahuila, el Secretario General reiteró que aún no se ha definido una fecha ni un método específico para la elección del nuevo comité directivo estatal. Aseguró que los comités municipales son los encargados de plantear cómo y cuándo se llevará a cabo dicha elección, ya sea de manera ordinaria o extraordinaria.

"No hay ´madruguete´, no son los tiempos aún. Este proceso está en manos de los comités municipales, y es allí donde debe resolverse, no en el comité directivo estatal", explicó.

Aguado Gómez finalizó señalando que, como siempre, el PAN se apegará a sus procedimientos internos y actuará conforme a lo que dictan sus estatutos, dejando en claro que las diferencias de opinión dentro del partido son parte de la riqueza democrática que lo caracteriza.