Familia doliente agradece al alcalde

FRONTERA COAH.- Por responder con la inmediatez del caso, la familia Estrada Ramos hizo público su agradecimiento al alcalde Roberto Piña Amaya por haber facilitado el primer espacio para sepultar a uno de sus integrantes, el que pasará a la historia por ser parte del proceso de la primera sepultura en el nuevo Panteón Municipal Frontera.

Fue la señora Marilú Ríos, sobrina del difunto, quien hizo público su reconocimiento y agradecimiento al Munícipe fronterense, quien en ningún momento dudó en responder de manera positiva a su petición.

Señaló que al no encontrar un espacio en otro camposanto, recurrió al alcalde Piña a través de un mensaje de WhatsApp, mismo que no le fue contestado de la misma manera, sino que "me habló por teléfono y me dijo ahí tienes un terreno".

Narró que la esposa de la persona que fue sepultada la mañana de este lunes en el nuevo panteón se les adelantó hace cuatro años y también, destacó "me tocó estar con ella".

"Para mí es un privilegio y estoy bien agradecida con el alcalde, quien me respondió mi petición en forma inmediata y esto con nada se paga", expuso.

Considerando la sobredemanda en los lotes de panteón en la zona conurbada Monclova-Frontera y la desesperación por contar con un espacio para dar cristiana sepultura a su ser querido, la respuesta recibida del Munícipe la llenó de esperanza.

Dijo que en la llamada que recibió por parte del alcalde se expuso que si sus primas no querían cremar a su tío, no había ningún problema, de ahí que se otorgó el terreno buscado.

"De verdad que es un gran privilegio y estoy muy agradecida se que mi familiar sea el primero en morar en este camposanto que a temprana hora de este lunes fue bendecido por el Presbítero Paulo Alfonso Sánchez Valencia", dijo Marilú.

El alcalde logró beneficiar a la familia al facilitarles un terreno digno, acción que fue muy bien vista.