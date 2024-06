Felicita Alcalde a graduados del Instituto 8 de Enero

FRONTERA COAH-.Una importante parte de los alumnos graduados de la preparatoria Ladislao Farías estuvieron los últimos meses en el Instituto 8 de Enero, el alcalde felicitó a los graduados y los alentó a seguir preparando su futuro, que espera sea muy exitoso.

El alcalde Roberto Piña fue invitado a la graduación que se realizó ayer en el Teatro de la Ciudad, ahí entregó constancias de estudios junto a las autoridades de dicha institución.

"Salen de la preparatoria que logramos construir en el Ejido 8 de Enero, estamos muy contentos, los muchachos están más contentos que uno, la manera en que me saludaban y me hacían saber que eran del Ejido, eso es una cosa que me llevo en el corazón y que me hace saber que fue una inversión tremenda que se queda para toda la vida", comentó el alcalde.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Dijo que muchos de ellos recibieron el apoyo de traslado a través del Frontera-bus además de que también recibieron becas económicas lo que les permitía costear algunos de los gastos relacionados a la educación.

El alcalde destacó la importancia de invertir en la educación, no hay una forma diferente de que tengan un mejor mañana y consciente está de que sí se sigue por el mismo camino le irá mucho mejor a la ciudad de Frontera.

Fue un aula la que se graduó, en total de la preparatoria en Monclova y 8 de Enero, fueron un promedio de 300 jóvenes que están listos para seguir una carrera profesional o integrarse al mundo laboral.