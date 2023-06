Felicita Beto a periodistas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Ingeniero Manuel Humberto Villarreal Cortez felicitó a los periodistas y reporteros que cubren al desierto de Coahuila en el marco del día de la libertad de de expresión.

Después de anunciar temas en materia de nuevas inversiones para este municipio, les hizo una invitación para compartir el pan y la sal en uno de los más recientes espacios de atracción gastronómica como es El Sonora.

Lejos de festejarlos el alcalde Beto Villarreal dijo a los periodistas que Cuatro Ciénegas siente gratitud por quienes informan con respeto, ética, elementos de mucha responsabilidad que enaltecen esta profesión tan digna que le ha dado gran realce a las bondades de este atractivo Pueblo Mágico.

Reconoció el compromiso de quienes diariamente escriben y redactan del crecimiento, riquezas naturales e historia de este municipio así como llevar noticias de interés público a todos los ciudadanos para que estén debidamente informados; ya que a cada lugar que asiste los habitantes y campesinos tienen tema de conversación porque la tecnología los acerca a estas noticias.

Valoró el esfuerzo de los periodistas y, en particular, los que se trasladan desde la región centro donde se ubican sus centros laborales hasta el Desierto, porque han construido su espacio a base de honestidad y trabajo.

“Sinceramente no quisimos dejar pasar este día, yo la verdad estoy muy agradecido con los medios de comunicación, desde campaña no me han dejado solo, le han dado cobertura a todo nuestro trabajo, a pesar de la distancia que ustedes recorren para tener la información de primera mano y el apoyo de nuestro departamento de Comunicación que está en constante coordinación, hacen de todo este proyecto más eficiente. Yo sigo yendo a los ejidos y por medio de ustedes se están enterando de lo que estamos haciendo, de nuestros proyectos de aquí del municipio por eso quiero agradecerles de manera directa a todos ustedes todo el trabajo que han hecho por Cuatro Ciénegas y toda la ayuda que nos han dado para difundir los proyectos que estamos implementando como administración pública” enfatizó Beto Villarreal.