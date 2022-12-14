Felicita Piña a Mario Dávila

Si le va bien a Monclova, le va bien a Frontera, refirió el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya quien felicitó a su homólogo el doctor Mario Alberto Dávila Delgado por los logros y beneficios que ha llevado a su población durante el primer año de su administración.

Piña Amaya, fue invitado por el alcalde de Monclova a presenciar su Primer Informe de Gobierno presentado en el teatro de la ciudad el día de ayer.

"En el primer año ya nos quedó claro el esfuerzo que está haciendo en temas de ahorro, inversión sin precedente, crecimiento e infraestructura, muy bien y nos vamos contentos", indicó.

Consideró que fue un informe muy bueno, conciso y preciso de las acciones y actividades que tiene la administración del gobierno de Monclova, "el doctor es un hombre decente, trabajador y buena persona y creo que le va a seguir yendo bien a Monclova de la mano de él".

Hay rubros en los que trabajan conjuntamente como el tema del empleo, inversión, ecología, limpieza del arroyo Frontera y la ampliación y crecimiento del sector Salud y luchan por la aprobación de varios proyectos en la ciudad de México.