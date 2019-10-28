Fervor por San Judas

FRONTERA., COAH.-Cientos de personas acudieron llenos de esperanza y fe a venerar a San Judas Tadeo, también conocido como el Santo Patrono de las causas imposibles, a quien le atribuyen una gran cantidad de milagros, por ello llenos de amor y agradecimiento llegaron hasta la capilla instalada en la carretera Federal No. 30 en el Ejido 8 de Enero para dar gracias a quien aseguran, nunca los deja solos.

El señor Arturo Carrizales dijo que cada año camina desde el municipio de Monclova ataviado con la vestimenta de San Judas Tadeo como agradecimiento a que lo salvó de un mal del corazón, del cual ya estaba desahuciado.

Veladoras, flores, inciensos, imágenes y personas de todas las edades ataviadas con la vestimenta de San Judas Tadeo, caminaron desde la madrugada del domingo con la intención de cumplir con las mandas realizadas al Santo, de quien aseguran, han recibido una gran cantidad de milagros, incluso algunos de ellos aseguran que ha salvado sus vidas.

Una de las personas que relató su historia, fue el señor Arturo Carrizales, quien hace más de 9 años fue diagnosticado e incluso desahuciado por un mal del corazón, abatido y triste por lo que le sucedía, buscó refugio en la religión católica para aceptar lo que los médicos le dieron a conocer, pero fue una aparición del santo quien le devolvió la fe y las ganas de vivir.

“Fue algo muy hermoso, en varias ocasiones vislumbré la imagen de San Judas Tadeo en diversos puntos que visitaba, incluso le dije a mi esposa en broma, que la gente que conocía de religión, decía que una imagen del santo solo tiene que llegar a ti, regalada o robada, por eso le dije que me la robaría de algún lugar, al fin que donde quiera miraba la imagen, cuál fue mi sorpresa que al llegar a mi casa encontré una imagen en mi banqueta, lo cual atribuí a una señal de que todo estaría bien”.

Con la imagen del santo patrono San Judas Tadeo a cuestas, una gran cantidad de personas acudieron a rendirle homenaje.

Después de ese hecho, don Arturo acudió a revisión médica, donde le dieron que tenían que operarlo del corazón, intervención a la que se sometió y en donde por varios minutos dejó de respirar.

“Yo sufrí un paro durante la operación, pero estando ahí vi como nuestro señor Jesús me tomaba de una mano, mientras que San Judas me tomó de la otra y salvó mi vida, por ello siempre acudo a traerle su ofrenda, a veces camino desde mi casa en Monclova hasta este lugar, pero esta vez vine en carro, para no faltar”.

Otro de los milagros que se escucharon en el lugar fue el del señor Emilio Cruz Banda, quien realiza danzas a San Judas Tadeo desde que tenía 6 años en su natal San Luis Potosí, donde este Santo es muy venerado por familias enteras.

Con lágrimas el señor relató que hace 7 años cuando tenía la edad de 52, le diagnosticaron diabetes e hipertensión, por lo que le prohibieron danzar, además sufrió un principio de embolia que lo puso al riesgo de la muerte.

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“Cuando estaba muy grave le pedí a San Judas con todo el corazón que me salvara, que yo quería seguir bailando con los 24 miembros de mi familia en el grupo de danzantes en honor a él, y hasta el momento he podido lograrlo, hoy tengo 59 años y no he dejado de danzarle como agradecimiento a los milagros recibidos.

Otro de las historias de fe fue la relatada por la señora Blanca Garza Rodríguez, quien aseguró que cuando su bebé de nombre “Tadeo” nació, le diagnosticaron un grave problema cardiaco, ya que fue prematuro y sus pulmones no alcanzaron a desarrollarse, ella llena de amor pidió a “San Juditas” el milagro de que su pequeño se salvara y hoy Tadeo tiene 10 años y es un niño sano lleno de energía y felicidad.

Una gran cantidad de personas llegaron llenas de fe a la capilla de San Juditas Tadeo.

Los feligreses quienes realizaban danzas, misas, novenas y rosarios, aseguraron que los milagros recibidos por este santo son incontables, además comentaron que no es un santo celoso ni exigente, toda vez que piden a él en unión a Jesús Cristo y a la Virgen de Guadalupe para que interceda por ellos en todo momento.

“Venimos desde Estados Unidos a agradecer a San Juditas que nos haya ayudado a estar con salud y juntos, cada año venimos y tenemos ya 20 cumpliendo con la manda que le realizamos, por ello trajimos alimentos para compartir con todos quienes llegan a este lugar llenos de fe para realizar una petición o para agradecer por los milagros recibidos”.

Es importante señalar que dentro de esta festividad, se podía observar a las personas llegar cargando comida, la cual fue repartida y compartida entre todos los asistentes, también se realizaron ofrendas como flores, veladoras, rosarios y una gran cantidad de artículos que las personas entregaban hasta la capilla de este milagroso santo, el cual es venerado por miles de personas en esta Región.