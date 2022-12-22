Festeja alcalde con los policías

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya festejó con un convivio navideño a los elementos de Seguridad Pública quienes disfrutaron junto a sus parejas de una cena baile y una rifa de decenas de regalos.

En este evento el edil les deseo felices fiestas de fin de año y los felicitó por su desempeño pues en todo momento arriesgan sus vidas para salvaguardar a la población y hacer valer el estado de derecho.

"Voy a modificar los sueldos de los trabajadores de seguridad pública a partir de enero y ningún policía de la región Centro va ganar más que un elemento de Frontera y es compromiso y lo voy a meter a cabildo para que nadie que venga lo pueda modificar", destacó el alcalde en su mensaje.

Se rifaron regalos para los elementos quienes disfrutaron en compañía de sus parejas. Frontera es uno de los municipios de Coahuila con los mejores índices en seguridad.

Indicó que hay dos municipios de Coahuila con los mejores índices y condiciones de seguridad y son; Ramos Arizpe y Frontera.

"A mí me interesa mucho el prestigio y el buen nombre de la gente que trabaja en Seguridad Pública de Frontera, es un tema en el que tienes que tener vocación, humanidad, seguridad, atención, interés y estar bien con el pueblo", dijo.

"Disfruten mucho su noche, disfruten, convivan, todos los regalos son para ustedes y decirles que a partir de enero cambian las cosas, sueldo, manera de trabajar y todo para dejarlo permanente establecido para que el que venga no haga modificaciones, podrá dar de baja a elementos pero no bajar sueldos", añadió.