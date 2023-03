Festeja Hugo a trabajadoras

San Buenaventura, Coahuila .- Iniciando el día con un desayuno, pláticas y por la tarde un evento deportivo, las tan estimadas y bellas pero sobre todo trabajadoras al servicio de Ayuntamiento de San Buenaventura, se reunieron con el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez.

Al dirigirse a las féminas dijo que es para la Administración que preside muy importante resaltar hoy en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer; expuso que cuando gana la elección como alcalde se propuso ser equitativo con un equipo de hombres y mujeres sin embargo comprendió que no es algo que tenga que ver con la identidad o con el género de las personas, pues las mujeres son quienes realizan la mayor parte del trabajo de este Ayuntamiento y son el motor que hacen funcionar las cosas de manera correcta.

"Y desde mi perspectiva yo no lo entendería de otra forma; tuve, y lo quiero resaltar a la mejor mujer que me ha enseñado a valorar su capacidad por el gran ejemplo de mi mamá que siempre trabajó, que siempre luchó por salir adelante dentro de su entorno y eso para mí abrió una forma de entender la situación de las mujeres, resaltar que en primer lugar no es una moda el decir que estamos en igualdad si no podemos estar en igualdad con las mujeres, ellas nos superan por mucho en todos los quehaceres; cuando he escuchado incluso lo he dialogado con algunos regidores y regidoras que se necesita el trabajo de la mujer, se nota cuando hay una mujer presente pues cuando es organizada da todo su esfuerzo y siempre dan el plus o el extra que cualquier otra persona y eso para mí es muy destacable por eso hoy suspendemos medio día labores en memoria de una manera distinta para conmemorar esta fecha" destacó el alcalde Hugo Lozano.