Festejan a niños del Centro de Prevención

SALTILLO, COAH.- Con el fin de celebrar y seguir con nuestras tradicionales fiestas decembrinas, en donde niñas y niños pasen una tarde llena de diversión y alegría, se realizó una posada infantil en el Centro Integral de Prevención y Desarrollo Ciudadano Pueblo Insurgentes, en esta ciudad.

Fue una tarde que estuvo llena de sorpresas para las y los pequeños que asistieron a la posada, donde estuvieron jugando, cantando y bailando, además de participar en las diferentes actividades que hubo tanto físicas y de habilidades.

No podía faltar el pegarle a la piñata, acorde a los acostumbrados cánticos que se entonan a la hora que pasan a tratar de romperla. Disfrutaron de una rica merienda y de su respectiva bolsa de dulces.

Se llevó a cabo una rifa de regalitos. Los niños rompieron la piñata. Degustaron de un rica merienda.

Al final del evento se llevó a cabo una rifa de regalitos, donde cada uno de los asistentes se llevó un obsequio.

“Nos es muy grato poder llevar a los diferentes centros que tenemos, tiempos de esparcimiento, de gozo, de júbilo a la niñez, quienes inmediatamente lo reflejan en sus rostros contentos llenos de entusiasmo y de felicidad”, comentó Luisa Ivone Gallegos Martínez, titular de la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobierno.