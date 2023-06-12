Festejará Hugo a papás con rifa

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez tiene preparada una dinámica especial para celebrar a los papás de San Buenaventura.

Desde su página oficial de Facebook invitó a las familias a inscribir a los papás para obtener un boleto y la oportunidad de ganarse excelentes regalos.

Es importante acudir a Presidencia Municipal al Departamento de Relaciones Públicas de 9:00 am a 2:00 pm para registro de los papás hasta el día 14 de junio.

La rifa se realizará por medio de Transmisión en Vivo en la FanPage “Hugo Lozano”, ya que no serán creadas otras páginas, ni se enviarán mensajes o link.