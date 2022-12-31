Festejará Piña día del policía

Cada 2 de enero en México es el Día del Policía y en el municipio de Frontera se reconocerá a los elementos en un desayuno, el alcalde Roberto Piña mencionó que sus elementos han mejorado mucho su desempeño y vienen importantes cambios en la corporación.

Durante el mes de diciembre los policías estuvieron en una reunión en la que el alcalde reconoció su labor, se hizo entrega de premios y regalos para todos los elementos, hubo cena y fue porque los mismos policías pidieron que el festejo se adelantara.

Por eso, el alcalde comentó que el Día del policía se hará un desayuno en el que sin duda se volverá a reconocer su labor y se les va a exhortar a que sigan trabajando como lo han hecho, anteriormente había mucho desorden en la corporación y las quejas por parte de los ciudadanos eran constantes.

Pero las cosas han cambiado, cada vez son menos las quejas y los policías saben que tienen el respaldo de su superiores siempre y cuando actúen conforme a la legalidad, de lo contrario y al existir pruebas de algún intento de extorsión serán dados de baja de la corporación.

Recientemente el alcalde Roberto Piña anunció el aumento en los salarios para los elementos de la corporación, ya que mencionó que merecían tener un salario digno, por ello se les aumentó un 21% más pero depende mucho de la categoría y preparación de cada elemento.

El alcalde exhortó a los policías a seguir haciendo un buen trabajo pues en esta administración se reconoce su labor y sobre todo se trabaja para que tengan un mejor ingreso económico para sus familias.