Firman convenio por la educación

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera firma convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila, asi mismo con el CETis número 46, abriendo la oportunidad para que los alumnos realicen su servicio social.

Es de gran importancia para el Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, abrir las puertas a los jóvenes de nuestra ciudad, a que realicen su servicio social, bajo la coordinación del departamento Jurídico, quien colocará a los alumnos en los departamentos del Ayuntamiento.

El Alcalde brindó sinceras palabras a los alumnos, para que se integren a su proyecto de trabajo dando servicio a nuestra comunidad.

Es muy grato para el Ayuntamiento de Frontera que bien dirige Florencio Siller, tenerlos en las oficinas municipales, apoyando en darle un trato amable a cada ciudadano que acude a realizar sus trámites.

El Alcalde brindó sinceras palabras a los alumnos, para que se integren a su proyecto de trabajo dando servicio a nuestra comunidad.