Forbes incluye a Camila entre las más poderosas

Torreón, Coahuila. – Camila Ortiz, la niña del Ejido Albia, que ayudó a más de 500 personas a realizar el registro para recibir la vacuna contra Covid-19, fue incluida dentro de las 100 mujeres más poderosas de México en este 2021 por Forbes, la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos.

Hace unos meses, esta niña de 12 años, originaria de Torreón, logró que los adultos mayores de su comunidad se registraran para recibir la vacuna contra Covid-19. Los abuelitos de Camila sabían que pronto se vacunarían, pero no sabían qué pasos seguir para registrarse. Ese fue el detonante para que la niña se movilizara para ayudarles a ellos y a otros cientos de personas.

"Los adultos mayores se tenían que registrar, pero no le saben a la tecnología, muchos no sabían ni leer o escribir", relata.

Albia es una localidad de Torreón con menos de 2,000 habitantes donde hay pocos café internet. Brenda Ramírez, madre de Iveth, relata que su hija se llevó la computadora a casa de sus abuelos y cuando se dio cuenta que los vecinos tenían también dificultades para el registro, consiguió una camioneta con altavoces para avisar a las personas mayores que podían ayudarles.

El segundo reto era trasladar a los adultos mayores, Camila relata que pidió a su mamá ayudarle a llevar a los vecinos que no tenían medios para llegar en su camioneta. Sin embargo, debido a que las filas en el centro de vacunación del Coliseo Centenario de Torreón eran muy largas, la camioneta se quedó sin gasolina. "Entonces vio a la delegada de Bienestar en La Laguna y le pidió apoyo para el transporte, la delegada le ayudó y se movieron en camiones para llevar a los adultos mayores al punta de vacunación", dice Brenda.

En el futuro, Camila quiere ser pediatra o investigadora, ella recuerda que cuando empezó a registrar a los vecinos muchos le decían que tenían alguna dolencia, pensando que ella tenía conocimientos de doctora. "Me decían: doctora, es que tengo un poco de gripa. Yo sólo quería ayudarles. Mucha gente acá no tiene ni televisiones para saber que tienen que registrarse". Forbes, señaló que en esta edición 2021 se busca reconocer la labor de cien mujeres que, al frente de negocios, representando gremios completos o aportando desde el frente científico, académico, social, artístico o deportivo marcan la diferencia y dejan claro que, en el entorno de recuperación, el avance de las mujeres no se detiene.

Junto a Camila, en el listado figuran Michelle Couttolenc, ganadora del Oscar por mejor sonido en la cinta "El Sonido del Metal"; Marinela Servitje, fundadora de Siete Colores y heredera de Grupo Bimbo; María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios; Delfina Gómez, secretaría de Educación Pública; Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación; Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México; María del Rosario Espinoza, atleta de Taekwondo y Valeria Moy, Directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otras distinguidas damas.