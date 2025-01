Formatearon computadoras

Funcionarios de la pasada administración del municipio de Frontera dejaron en blanco las computadoras, al borrar la información, lo que ha complicado conocer la situación en que quedó el ayuntamiento.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que han tenido algunos inconvenientes al inicio de la administración, sin embargo esto no los ha detenido para comenzar con el trabajo en el municipio.

Señaló que el pasado jueves tuvieron complicaciones en el banco debido a que no se encontró la información de las cuentas, dado que se borró toda la información de las computadoras del ayuntamiento.

Hasta el momento se desconoce si se formatearon los discos duros, por el momento se cree que sólo borraron los datos de las computadoras.

"Todavía no hemos podido conocer (las finanzas), porque me dejaron las computadoras en blanco, entonces el día de ayer se batalló un poco en el banco, porque el Token que habían dejado no estaba bien, pero nosotros vamos avanzando".

Señaló que no se dio el proceso de entrega recepción con la pasada administración, en donde dijo que lo respeta, cada quien actúa de la manera que quiere, pero consideró que los ciudadanos merecen un respeto y lo correcto era llevar este proceso.

"Yo sé que lo legal es a partir del día primero, pero yo creo que esa corresponsabilidad de nosotros como autoridades debe existir un poco antes, pero bueno, vamos revisando cada área poco a poco, siento que si hay muchas áreas que me dejaron muy solas, pero bueno luego lo voy diciendo".

Consideró que para el próximo lunes se contará con una radiografía de las condiciones en las que le entregaron el municipio, de como dijeron que lo entregaron y como en realidad lo hicieron.