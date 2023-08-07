Fortalece Piña lazos con el PT

FRONTERA COAH-. Los fundadores y militantes del Partido del Trabajo de toda la vida en Frontera, son aliados de su gobierno desde el inicio de la administración municipal y seguirán trabajando en colaboración con el alcalde Roberto Piña para generar beneficios para toda la comunidad.



Lupita Martínez Maltos y Javier Chairez Contreras, son líderes históricos del Partido del Trabajo pero además son regidores de la administración actual y se declararon listos para seguir haciendo equipo con el alcalde Roberto Piña.

Ambos partidos políticos están enfocados al acceso de las personas a bienes y servicios, mediante acciones para resolver y dar respuesta a la multiplicidad de necesidades de los ciudadanos y la coordinación entre ambos es fundamental para seguir generando buenos resultados.

La reunión se llevó a cabo el día de ayer dentro de las instalaciones del Partido del Trabajo, esto generó nuevamente muchas dudas en cuanto al próximo proceso electoral pues continúan los rumores respecto a una reelección aunque el alcalde ha comentado en reiteradas ocasiones que en su momento dará a conocer su postura.